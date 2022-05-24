اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حسام حبيب يدفع الكفالة ويغادر قسم شرطة الشيخ زايد فى أزمته مع طليقته شيرين

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:17 ص
حسام حبيب يدفع الكفالة ويغادر قسم شرطة الشيخ زايد فى أزمته مع طليقته شيرين حسام حبيب
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادر الفنان حسام حبيب قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ودفعه كفالة 10 آلاف جنيه، والتأكد من كونه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، حيث تم فحصه جنائيا، وتبين أنه لم يصدر ضده أية أحكام في قضايا أخرى.

وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، وتحرير الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرا ضده طلبت خلاله عدم التعرض لها ولابنتيها، بعد خلاف بينهما في فيلتها.

واستدعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد الفنانة شيرين لسماع أقوالها فيما جاء على لسان الفنان حسام حبيب، خلال التحقيق معه فى اتهام بسبها وقذفها، وحيازة سلاح منتهية رخصته.

 

وقال جميل سعيد المحامى ودفاع الفنان حسام حبيب، إن موكله أفاد فى تحقيقات النيابة أنه رد الفنانة شيرين إلى عصمته شفويًا، بعد أسبوعين أمام 4 شهود بينهم المنتجة سارة الطباخ، وسعيد إمام، ومنصور الأحمدى سائق "شيرين"، وياسمين رضا.

 

وتابع "سعيد"، أنه كان يقيم معها طوال تلك الفترة فى فيلا الشيخ زايد، ونفى تهديده له بالسلاح.

 

وعن أسباب عدم تجديد رخصة السلاح قال، إن موكله سدد رسوم التجديد، ولكن تشابه اسمه مع شخص آخر عليه قضية تبديد أدى إلى تأجيل استلامه الترخيص.

 

وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين وتهديدها بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرار بالتحفظ على السلاح.

 

وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر االاثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

 

 

وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ  أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.

 

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

 

انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب

مشاجرة حسام حبيب

خلاف شيرين مع زوجها

قسم الشيخ زايد


الموضوعات المتعلقة

ردّها شفويا أمام 4 شهود.. مفاجأة فى أزمة شيرين وطليقها حسام حبيب.. فيديو

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:03 ص

إنهاء إجراءات إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب اليوم من قسم شرطة الشيخ زايد

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:40 ص

بعد واقعة الفنان حسام حبيب طليق شيرين.. اعرف عقوبة حيازة سلاح رخصته منتهية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:00 ص

تفاصيل جديدة فى خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. محامى الفنان يؤكد: ردها إلى عصمته وما حدث مجرد خلاف زوجى.. جميل سعيد: طلب مفتاح الخزينة لأخذ سلاحه الشخصى وأنكر تهديدها.. والنيابة تستدعيها لأخذ أقوالها

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:39 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة