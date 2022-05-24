اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حجز تاجر بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:21 م
حجز تاجر بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بعابدين كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة عابدين، بحجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.
 
 
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
 
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول " - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية" - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
 

 


العملة

الاتجار في العمل

ة تجارة العملة

الداخلية

حوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة