اليوم السابع
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حبس 5 أشخاص كونوا شبكة لتوزيع وبيع المخدرات فى المعادى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:23 م
حبس 5 أشخاص كونوا شبكة لتوزيع وبيع المخدرات فى المعادى كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين شبكة لتوزيع وبيع المواد المخدرة لعملائهم.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 5 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الإستروكس، الهيروين، الحشيش"- مبلغ مالى - 2هاتف محمول).
 
وواجهة قوات الأمن المتهمين واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 

 


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