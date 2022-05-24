حبس طالب بالشرقية نشر إجابات امتحانات الإعدادية أثناء انعقاد اللجان

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، حبس طالب جامعي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتطبيق تلجرام لنشر إجابات الإعدادية أثناء انعقاد الامتحانات.

وألقت الإدارة العامة للمباحث التكنولوجيا، بالتنسيق مع مديرية امن الشرقية، القبض على" س م ج" 20 عاما طالب بكلية الحقوق، ومقيم منيا القمح، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وقناة على تطبيق تليجرام باسم شاومينج لامتحانات الثانوية العامة والإعدادية، وقيامه بنشر إجابات الأسئلة للشهادة الإعدادية أثناء انعقاد اللجان.

وضبط بحوزته هاتف محمول عثر بداخله على آثار نشره للإجابات، فيما تم التحفظ علي الطالب والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣٨٣٢ إدارى منيا القمح لسنة ٢٠٢٢،وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، لهذا العام يبلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.