حبس شاب 3 سنوات بتهمة الابتزاز الإلكترونى لطليقته

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الاقتصادية، بحبس شاب 3 سنوات بتهمة ابتزاز طليقته بصور فاضحة التقطها لها أثناء فترة زواجهما، بهدف إجبارها على ممارسة أعمال شاذة.

وكشفت التحريات وأقوال المجنى عليها أن طليقها "عمرو .ط" هددها بصور فاضحة عقب طلاقهما انتقاما منها لعدم الموافقة على أفعال شاذة طلبها منها، وهى ممارستها الجنس الجماعى مع أصدقائه وزوجاتهم.

وقدم محامى المجنى عليها حافظة مستندات لهيئة المحكمة تتضمن الصور التي أرسلها المتهم لطليقته من رقم هاتفه، لابتزازها وإجبارها على العودة له عقب طلاقها منه، بينما قالت المجنى عليها أنها انفصلت عنه بسبب سلوكه الشاذ وعرض عليها ممارسة العلاقة الزوجية أمام أصدقائه.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من سيدة، اتهمت طليقها بالتشهير بها وابتزازها بصور فاضحة، التقطها لها أثناء فترة زواجهما، ولفق لها صورا ومحادثات غير حقيقية، وقام بإرسالها إلى أصدقائها، انتقاما منها بسبب طلاقها منه، وتم تشكيل فريق بحث، وتبين من تحريات الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات صحة الاتهام، وأن المتهم أرسل صورا للمجنى عليها خادشة للحياء انتقاما منها بسبب طلاقها منه، حيث قام بإرسال تلك الصور إلى بعض أصدقائها عبر تطبيق "الواتس اب " ومن خلال حسابات مزيفة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتشهير بها، لتأمر النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية التي قضت بحبسه 3 سنوات مع الشعل، ويتم القبض عليه من وحدة تنفيذ الأحكام.