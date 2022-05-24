حبس تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بـ"توك توك" فى دار السلام

قررت نيابة دار السلام، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، حيث اعترف المتهمون باستخدام "توك توك" فى تنفيذ جرائهم وسرقة المارة؛ ثم تقسيم حصيلة المسروقات بينهمم.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين ، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف " بإستخدام مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة " توك توك " (قيادة أحدهم وملك والده) والمُستخدمة فى إرتكاب حوادث السرقة وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهماهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.