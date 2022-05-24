حاكم ولاية تكساس: مقتل 14 طالبًا ومدرسًا فى حادث إطلاق نار بمدرسة

كتب أحمد عرفة

أكد حاكم ولاية تكساس، مقتل 14 طالبًا ومدرسًا في حادث إطلاق النار بالمدرسة الابتدائية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

كما أكدت قناة إكسترا نيوز، مقتل منفذ حادث إطلاق النار داخل مدرسة بلاوية تكساس الأمريكية.

وفى وقت سابق قالت الشرطة الأمريكية، إن مطلق النار الذي تسبب في إغلاق مدارس تكساس هو الآن رهن الاعتقال، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وقد أفادت مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس، اليوم، الثلاثاء، بوقوع حادث إطلاق نار من قبل مسلح داخل مبنى المدرسة، موضحة في تغريدة عبر تويتر أنها أغلقت أبوابها بعد وقوع إطلاق النار، وطلبت من العامة البقاء بعيدا.

والأسبوع الماضي، أقدم رجل في ولاية تكساس الأمريكية، على إطلاق النار على زوجته وابنتهما ووالدة زوجته، قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب الشرطة.

وأفادت الشرطة، بأنها عثرت على 4 جثث في منزل داخل مجمع سكني، مصابة بطلقات نارية، موضحة أن الضحايا، الذين لم تحدد هوياتهم بعد، لكن وصفتهم بأنهم باكستانيون، هم مطلق النار البالغ من العمر 43 عاما، وزوجته البالغة من العمر 36 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات، ووالدة زوجته البالغة من العمر 64 عاما.

وأوضحت أن "المرأة كانت تستعد للذهاب إلى العمل، عندما قدم الزوج وارتكب الجريمة"، مشيرة إلى أنه تم العثور على السلاح الذي استخدم في الجريمة في مكان الحادث".