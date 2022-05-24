جوجل: خدماتنا دعمت الاقتصاد المصرى بنحو 11.2 مليار جنيه خلال 2021

كتبت هبة السيد

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إصدار تقرير "تأثير جوجل الاقتصادي"، وهو تقرير من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات جوجل (وتحديدًا "بحث جوجل" وPlay و"خرائط جوجل" ويوتيوب و"إعلانات جوجل") في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوّري البرامج في مصر والسعودية والإمارات وفقا لبيان صحفى.

وتستند هذه التقارير، التي تنشرها جوجل في مختلف بلدان العالم، إلى استبيانات عامة وتحليلات قائمة على النمذجة الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات من جهات خارجية موثوقة.

ويشير التقرير الأخير إلى أنّ جوجل ساهمت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مصر بنحو 11.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2021.

في هذا التقرير حول تأثير Google الاقتصادي في مصر، تم التركيز على مستوى تأثير منتجات Google خلال عام 2021 في ثلاث مجالات، هي الأفراد والأنشطة التجارية والاقتصاد. في ما يلي أهم النتائج التي تضمّنها التقرير:



مساعدة الأفراد في مصر:

● استخدم %71 من الأفراد محرّك بحث Google للاطّلاع على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

● استخدم %54 من الأهالي (ممّن لديهم أطفال دون سن 12 عامًا) تطبيق YouTube Kids لمساعدة أطفالهم في التعلّم

● استخدم %77 و%58 من الأفراد محرّك بحث Google لتعلّم مهارة جديدة والبحث عن فرص عمل جديدة، على التوالي

● تستخدم 11 مليون امرأة في المتوسّط محرّك بحث Google كل شهر للبحث عن وظيفة جديدة

مساعدة الأنشطة التجارية في مصر:

● استخدم %45 من الأفراد "خرائط Google" للعثور على نشاط تجاري محلي

● سجّل %49 من الأنشطة التجارية ارتفاعًا في عدد العملاء الذين تعرّفوا على النشاط التجاري من خلال نتائج البحث على الإنترنت أو من خلال الإعلانات على شبكة البحث خلال العامين الماضيين

● أشار %56 من الأنشطة التجارية على الإنترنت إلى أنّ تطبيقات Google Workspace كانت أساسية في تعزيز تجربة العمل عن بُعد.

تتضمّن Google Workspace مجموعة من الأدوات المستندة إلى الحوسبة السحابية والتعاون، مثل Google Drive وGmail وMeet.

دعم النشاط الاقتصادي في مصر:

يجمع هذا القسم من التقرير نتائج من أبحاث Public First وبيانات Google الداخلية، ويركّز على مدى مساهمة Google في دعم صناع المحتوى ومطوّري البرامج والناشرين. في ما يلي أهم ما تضمّنه هذا القسم:

● دعمت Google الاقتصاد المصري بنحو 11.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2021

● تساهم منظومة مطوّري برامج Android في توفير 85 ألف وظيفة على الأقل في مصر كل عام

● ارتفع عدد قنوات YouTube التي تحقّق أرباحًا من ستة أرقام أو أكثر بنسبة %55 على أساس سنوي (بحسب بيانات Google الداخلية - 2021)

● ازداد إجمالي عدد مطوّري البرامج الذين يحقّقون أرباحًا بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي شهريًا على Google Play بنسبة %22 (بحسب بيانات Google الداخلية - 2021)