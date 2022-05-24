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جنايات المنيا تقضى بإعدام 9 لاتهامهم بقتل 11 شخصا فى قضية ثأر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:57 م
جنايات المنيا تقضى بإعدام 9 لاتهامهم بقتل 11 شخصا فى قضية ثأر اعدام - ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان وعضوية كلا من المستشارين أحمد السيد عبد العزيز واحمد حنفي، بالإعدام شنقا على 9متهمين بقتل 11شخصا أخذا بالثأر  فى احدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، في القضية رقم 14438 لسنة 2011 جنايات، مركز مغاغة، والمقيدة برقم 478 لسنة 2011 كلي شمال المنيا 

 كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين آخرين أحدهما بالسجن المشدد والآخر بالسجن 15 عاما فى ذات الواقعة، وقضت المحكمة بمصادرة السلاح المضبوط والمستخدم وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.  

يذكر أن المحامي العام لنيابات شمال قد أحال الواقعة الى محكمة الحنيات بالمنيا.

 

 


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