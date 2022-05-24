اليوم السابع
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جنايات المنيا تقضى بإعدام متهم فى إعادة إجراءات اقتحام مركز شرطة مطاى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:03 م
جنايات المنيا تقضى بإعدام متهم فى إعادة إجراءات اقتحام مركز شرطة مطاى أرشيفية - محكمة
المنيا-حسن عبد الغفار

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ بإعدام متهم وبراءة 6 آخرين، بينهم طبيب فى قضية إعادة إجراءات فى أحداث اقتحام مركز شرطة مطاى شمال المنيا، ومقتل العقيد مصطفى العطار نائب مامور المركز عام 2013 عقب فض اعتصام رابعة أغسطس 2013. 
 
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية، والاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث. 
 
كانت محكمة جنايات بالمنيا قد اصدرت أحكاما متنوعة فى عام 2017، وقضت محكمة النقض بإعادة إجراءات محاكمتهم امام دائرة جنائية جديدة والتى اصدرت حكمها باعدام متهم واحد وبراءة 6 آخرين. 
 
 

محكمة الجنايات

اعدام متهم

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