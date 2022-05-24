جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب عدد من الحقن وشرائط الأدوية

كتب أحمد يعقوب

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين، برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الحقن وشرائط الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على مذكرة معلومات من النقيب محمد عصام عبد اللاه وكيل وحدة المباحث والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكب ه . ع . ع مصرى الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

قام حمدى محمد مكى مدير الجمرك بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وعلى عبد اللطيف ومحموظ رشدى مامورى الجمرك والسيد احمد الطيب مأمور التعريفة فتبين وجود 170 عبوة حقن herceptin وAranespو Aranesp وAranesp وAranesp و Aranesp و Neapogen و Humira و kineret و 11 شريط VFEND بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية، وبلغت قيمة المضبوطات 836 ألف و726 جنيها.

وقرر أحمد عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم6 لسنة 2022 وحرره محمود مختار مأمور الجمرك.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى.