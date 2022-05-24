جامعة الأقصر توافق على قوافل طبية بقرى البياضية.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، جلسته رقم 12 برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية بقرية المطاعية بمركز البياضية، بمشاركة أساتذة كلية الطب بالجامعة، والموافقة عقد ندوة توعية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من رئيس الوحدة المحلية لقرية سوزان مبارك بالضبعية، لإقامة وتنظيم قافلة طبية تحت إشراف ورعاية كلية الطب، وتمت الموافقة على تنظيم احتفالية اليوم العالمي لريادة الأعمال، آخر شهر يونيو المقبل، وذلك من خلال للتنسيق مع مكتب ريادة الأعمال بالجامعة.

فيما ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الإجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، حيث وافق المجلس في جلسته الـ33، على تسجيل خطة البحث لدرجة الماجستير في الآثار لعدد من الباحثين، وتسجيل خطة البحث لدرجة الدكتوراة في ترميم الآثار.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لباحثتين؛ بقسم الإرشاد السياحي للحصول على درجة الماجستير، والأخرى بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، وكذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة البحث العلمي، على أن تشكل حسب اللوائح، وأوصى المجلس في ختام الجلسة بمناقشة مقترح زيادة المصروفات بمراحل الدراسات العليا بكليات الجامعة بنسبة 25%، على أن يٌعمل به من تاريخه، وذلك للعرض على مجلس الجامعة.

وفي نفس السياق تواصل جامعة الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية في مدينة طيبة، حيث أجرى الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة طيبة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية الجارية في كليتي العلوم والتربية والمدينة الجامعية ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب.