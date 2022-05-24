تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات بالردم على نهر النيل بمركز المراغة فى سوهاج .. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 4 قرارات إزالة ردم مخلفات، خلال حملة قامت بها الإدارة العامة لرى سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجارى المائية والرى.

وأوضح المهندس مجدى إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت " قرية إقصاص، ونجع خليفة" بمركز المراغة، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة ردم بالمخلفات وكسر الحجر والأتربة على مساحة 800 متر بحرم نهر النيل، باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة المراغة، مشيرا إلى الاستمرار في إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظا على نهر النيل، والمجاري المائية .



تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات بالردم على نهر النيل بمركز المراغة



تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات بالردم على نهر النيل بمركز المراغة



تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات بالردم على نهر النيل بمركز المراغة



تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات بالردم على نهر النيل بمركز المراغة