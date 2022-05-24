تموين الإسكندرية تشن حملات على أكبر سوق للأحذية الرياضية بالمحافظة

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، وذلك فى إطار مطاردة السلع مجهولة المصدر لحماية المواطنين من الغش التجاري، حيث أصدر المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة بشن حملة مكبرة على أسواق بيع الأحذية الرياضية.

وقامت إدارة تموين وسط بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملة على أكبر سوق لبيع الأحذية الرياضية بالإسكندرية، ما أسفر عن ضبط محل لبيع الأحذية الرياضية لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 50 زوج حذاء رياضي ماركات مختلفة مجهولة المصدر، وضبط محل آخر وتم التحفظ على 55 زوج حذاء رياضي ماركات مختلفة مجهولة المصدر، كما تم ضبط محل لبيع الأحذية الرياضية لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 35 زوج حذاء رياضى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.