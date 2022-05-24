تفاصيل زيارة وزير الاتصالات لمحافظة الفيوم لمتابعة التحول الرقمى.. صور

كتبت هبة السيد - الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، والذى يقوم بزيارة لمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، وبحث تعزيز سبل التعاون بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

خلال اللقاء تم مناقشة واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة العاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمى، وكذا مناقشة برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل.

ومن جهته، رحب محافظ الفيوم بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مثمناً جهود وزارة الاتصالات فى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وميكنة المؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسى الرقمى.

وأكد المحافظ أهمية منظومة التحول الرقمى بما يضمن تطوير الجهاز الإدارى للدولة للمساهمة فى تحسين إدارة موارد الدولة والآداء الحكومى للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن يتوافق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، لافتاً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة.

فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقمياً في كافة المجالات، موضحاً أن الدولة المصرية الرقمية، في ظل الجمهورية الجديدة تتحقق علي أرض الواقع في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، مشيراً إلى أن بناء مصر الرقمية مسئولية تشاركية بين جميع مؤسسات الدولة، وليست مسئولية وزارة الاتصالات وحدها.

وأضاف الوزير، أن التحول الرقمى ليس نوعاً من الترف، إنما وسيلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة، مؤكداً أن التحول الرقمى رحلة مستمرة تتطلب العمل لاستدامتها.

ويستهل وزير الاتصالات زيارته للمحافظة، بتدشين "الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التوظيف" بالتنسيق بين وزارتى الاتصالات وتكنوولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، ثم افتتاح مكتب بريد الجون المطور، ثم تفقد مركز تدريب ساوند للكمبيوتر بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، يعقبه تفقد "مركز إبداع مصر الرقمية" بجامعة الفيوم.

كما تشمل الزيارة، افتتاح أعمال تطوير مكتب بريد قرية قلهانة بمركز أطسا، وتفقد مشروعات الشركة المصرية للاتصالات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يعقبها المشاركة في فعاليات الندوة الثقافية الرقمية التي تُعقد بدار مناسبات القرية، وتختتم زيارة الوزير، بافتتاح أعمال تطوير مكتب بريد طامية الرئيسى.



محافظ الفيوم و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات



محافظ الفيوم و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات