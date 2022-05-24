تعليم بورسعيد: تمكن كل طلاب الصف الثانى الثانوى العام من دخول منصة الامتحانات

صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام بالشعبة العلمية الذين حضروا اليوم لأداء امتحان مادة الأحياء هو 3289 طالبا وطالبة مع تسجيل 7 حالات غياب بنسبة حضور 99.8% .
و أضاف وكيل الوزارة أن 1829 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى العام بالشعبة الأدبية بالمحافظة أدوا اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 الإمتحانات فى مادة الفلسفة والمنطق مع تسجيل حالة غياب واحدة بنسبة حضور 99% .
وأشار الدكتور أكرم إلى أن نسبة تمكن الطلاب من الدخول إلى المنصة الالكترونية للإمتحان فى مادتى اليوم للشعبتين الأدبية والعلمية قد بلغت 100% حسب تقرير غرفة العمليات المركزية.
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية لم تتلقى أية بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال إمتحانات الصف الثانى الثانوى لهذا اليوم.
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