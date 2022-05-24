اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:32 م
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تعليم بورسعيد: تمكن كل طلاب الصف الثانى الثانوى العام من دخول منصة الامتحانات

الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:06 م
تعليم بورسعيد: تمكن كل طلاب الصف الثانى الثانوى العام من دخول منصة الامتحانات صورة أرشيفية
بورسعيد- محمد عزام

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صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام بالشعبة العلمية الذين حضروا اليوم ‏لأداء امتحان مادة الأحياء هو 3289 طالبا وطالبة مع تسجيل 7 حالات غياب بنسبة حضور 99.8% .‏

و أضاف وكيل الوزارة أن 1829 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى العام بالشعبة الأدبية بالمحافظة أدوا اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 ‏الإمتحانات فى مادة الفلسفة والمنطق مع تسجيل حالة غياب واحدة بنسبة حضور 99% .‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن نسبة تمكن الطلاب من الدخول إلى المنصة الالكترونية للإمتحان فى مادتى اليوم للشعبتين الأدبية والعلمية قد بلغت ‏‏100% حسب تقرير غرفة العمليات المركزية.‏

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية لم تتلقى أية بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم ‏رصد أى ‏مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال إمتحانات الصف الثانى الثانوى لهذا اليوم.‏


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