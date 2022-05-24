"تعليم الاسكندرية" تشكل لجنة لفحص شكوى عدم قيد 30 تلميذا بإحدى المدارس الخاصة

الإسكندرية - جاكلين منير

أكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جارى تشكيل لجنة لفحص شكوى أولياء الأمور بإحدى المدارس الخاصة، بشأن عدم تسجيل وقيد بعض الطلاب بالمدرسة وعددهم 30 طالبا.



وشدد نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على أنه جارى تشكيل لجنة لفحص شكوى أولياء الأمور، بشأن عدم تسجيل وقيد بعض الطلاب بالمدرسة وعددهم 30 طالبا، وتبين الموقف من المدرسة بشأن الشكوى واتخاذ ما يلزم بشأنها.



كانت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، أجرت جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 في خمس لجان امتحانية بشرق ووسط الإسكندرية.



وأكدت خلال جولتها التفقدية، ضرورة التزام أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين بكافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة بشكل يومي، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، وضرورة قيام اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.