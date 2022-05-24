تعرف على مشروع إنشاء رصيف لتداول الأخشاب بميناء الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال لميناء الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير موانئ مصر بالكامل، ويعرض اليوم السابع تفاصيل المشروع..

1- بلغت نسبة تنفيذه 96% .

2- سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال .

3- طاقة التداول من 5 مليون طن سنويا.

4- يتم تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين.

5 جارى إنشاء 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.