تعرف على عقوبة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

كتب - أحمد عبد الهادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3أشخاص) وبحوزتهم (2 هاتف محمول- 5 تماثيل صغيرة الحجم - لوحة كبيرة الحجم من الحجر عليها نقوش - 108 قطعة حجرية مختلفة الأحجام والأشكال - حقيبة بداخلها 4 خنجر مختلفة الأحجام والأشكال- مسدس"جميعهم يشتبه فى أثريتهم").

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتحصل على المضبوطات إثر قيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات بمنطقة عين شمس وقاموا بإخفائها تمهيداً لبيعها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.