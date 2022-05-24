تعرف على الدراسات المقدمة فى دير أنافورة بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب ـ محمد الأحمدى

يعتبر دير أنافورة إحدى المراكز الروحية الهامة فى الكنيسة الأرثوذكسية، فأنافورا كلمة يونانية بمعنى "تقدمة"، حيث أسسه الأنبا توماس أسقف القوصية ومير عام 1999 الذى يشمل، أنافورا بيت للخلوة الروحية وأناستسيا بيت للكورسات التعليمية وللمؤتمرات وانامنسيا بيت للخلوة الروحية اليوم الواحد ضمن عدة نشاطات أخري تخدم الرؤية. من خلال عدة أبعاد:

البعد الروحى الذي لا يقتصرعلى القداسات و الصلوات اليومية فقط و إنما تقديم دراسات للكتاب المقدس و بانوراما الكتاب المقدس لترسيخ الإيمان الأرثوذكسي.

البعد المسكوني من خلال الإنفتاح الروحي ، و قبول الآخر، لأن الجميع في دائرة الحب ؛ وخلق مساحة آمنة لتبادل الخبرات بمعنى التأصيل المنفتح.

البعد التعليمي من خلال الدراسات المقدمة التي تقوم بتدريب الأفراد لتحقيق المهارات اللازمة للحياة.

البعد الاجتماعي بالربط بين الثقافات والطبقات الإجتماعية و تمكين الأشخاص المهمشين اجتماعياً و خلق مساحة للمساواة والعدالة.

البعد البيئي عن طريق التوعية بترشيد إستهلاك المياه و الحفاظ عليها من التلوث والإهدار و كذلك التدريب على الزراعة العضوية من خلال مشاركة الخبرة العملية المكتسبة من أنافورا.

الدراسات المقدمة:

دبلومة دراسات عليا في التنمية المحلية وحقوق الأنسان الجامعة الكاثوليكية CIEDIL & IDHL – ليون – فرنسا .

ماجستير في Transformational development من Eastern College أستراليا.

بكالوريوس في العلوم اللاهوتية

دبلومة في السلوكيات الإدمانية التابعة لبرنامج الحرية للعلاج والوقاية من الإدمان والإيدز.

كورسات متخصصة في علم الأيقونات القبطية.

برامج تمكين المرأة

الصحة النفسية