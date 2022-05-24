اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:45 ص
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تعرف على أهم 3 رحلات بحرية بالبحر الأحمر وكيفية الحجز.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:00 ص
تعرف على أهم 3 رحلات بحرية بالبحر الأحمر وكيفية الحجز.. صور السياح فى رحلة الغواصة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تعد الأنشطة البحرية أهم الانشطة السياحية المقدمة للسياح بالبحر الأحمر، وهناك عدة أنواع مختلفة بالنسبة للرحلات البحرية بالبحر الأحمر بشكل عام تعرف علي أهم تلك الرحلات وكيفية الحجز . 
 

رحلة لجزيرة الجفتون 

- هناك عدة شواطئ مختلفة على جزيرة الجفتون تبحر إليها عدد كبير من اللنشات السياحية تقدم خدمات مختلفة عن بعضها البعض لروادها إلا أن بشكل عام تنطلق الرحلة في ساعات الصباح وتعود مع آخر ضوء. 
 
يقضي خلال الرحلة فترة في البحر للوصول إلى الجزيرة خلالها يتم عمل سنوركلنج في مناطق الشعاب وهي يرتدي الشخص نضارة البحر والزعانف ويشاهد الشعاب المرجانية والأسماك الملونة 
 
وعند الوصول للجزيرة يتم تقديم الغداء ويقضي يوم كامل علي الجزيرة في السباحة والاستجمام وكذلك التقاط صور له حيث إن جزيرة الجفتون تعد من أهم المناطق البحرية السياحية في الغردقة، ويمكن حجز الرحلة من داخل مكاتب الحجز في الفنادق أو مكاتب الحجز الرحلات المنتشرة بشوارع الغردقة.
 
وتختلف الأسعار من رحلة إلى أخرى تبدأ من 300 وتصل إلى 1000 جنيه حسب الخدمات المقدمة.
 

رحلات الغطس 

 _ في أغلب الاحيان تكون رحلات الغوص بالغردقة يتم التنسيق لها قبل الانطلاق بوقت كافٍ، حيث يتم اختيار مكان معروف أو موقع غوص غني بالشعاب المرجانية وكذلك الأسماك والكائنات الحية المختلفة مثل منطقة عرق سمية ىالفانوس. 
 
ويتم حجز تلك الرحلة أيضا من مكاتب حجز الرحلات بالفنادق المختلفة أو مراكز الغوص بشوارع الغردقة أو مارينا الغردقة الجديدة وتختلف تكلفتها من مكان لآخر وتبدأ من 500 جنيه.
 

رحلة الغواصة

أغلب الأسر التي تزور مدينة الغردقة تفضل رحلة الغواصة عن رحلة الغوص خواف على أطفالهم لأن من خلالها يمكن مشاهدة الشعاب المرجانية وكذلك الكائنات البحرية من خلف لوح زجاجي كبير ويمكن التقاط صور مع الأسماك.
 
وتنطلق تلك الرحلات في ساعات مختلفة من اليوم تبدأ من 9 صباحا ولمدة 3 ساعات من مارينا الغردقة وهناك مواعيد من 9 و10 و12 حتى الرابعة ويمكن الحجز لها من مارينا الغردقة بتكلفة تبدا من 150 حتي 400 جنيه .
 
 
السياح فى رحلة الغواصة بالغردقة
السياح فى رحلة الغواصة بالغردقة

الشعاب المرجانية القريبة من الجفتون
الشعاب المرجانية القريبة من الجفتون

جانب من مشاركة الاجانب فى رحلة الغواصة
جانب من مشاركة الاجانب فى رحلة الغواصة

رحلات بحرية تستعد للابحار بالمعيدين
رحلات بحرية تستعد للابحار بالمعيدين
 

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