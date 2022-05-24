تطوير 3 مجازر بكفر الشيخ ضمن خطة تأهيل 42 مجزرا على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ تطوير 3 مجازر، ضمن خطة تطوير 42 مجزرا على مستوى الجمهورية بتكلفة تصل لـ 1.6 مليار جنيه.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فى بيان، إنه تلقى تقرير حول آخر التطورات فى تطوير المجازر بالمحافظة، من الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة.

ووفقا لبيان محافظة كفر الشيخ فإنه جارى الانتهاء من 3 مجازر بـ"دسوق وبيلا وبلطيم" بتكلفة حوالي 95 ألف جنيه،وبلغت نسبة التنفيذ في مجزري بيلا ودسوق 95%.

يأتي ذلك بناء على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح اليسي، رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام.

يأتي ذلك ضمن اهتمامات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بتطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه في 22 محافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالإسراع فى العمل بالمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة .