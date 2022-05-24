اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تصاريح سفر مجانية.. السكة الحديد تمنح مزايا للمرضى ومرافقيهم.. إنفوجراف

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:28 م
تصاريح سفر مجانية.. السكة الحديد تمنح مزايا للمرضى ومرافقيهم.. إنفوجراف مزايا للمرضى ومرافقهيم بالسكة الحديد

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تقدم هيئة السكة الحديد، عددا من الخدمات لجميع فئات المجتمع وعلى رأسهم المرضى ومرافقيهم، وذلك انطلاقا من الدور الاجتماعي الذى تتبناه الهيئة كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب.
 
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أولا ـ منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم.
 
تصرف الهيئة (كارت ذكي) للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الإسبانى والفرنساوى)
 
للمريض الذى لم يتعد 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ولمرافقه
 
المريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالثانية المكيفة دون المرافق
 
ثانياـ منح اشتراكات لمكفوفى البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن
 
-يصرف لهم اشتراك واحد لهما ( كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقه
 
ثالثاـ منح تذاكر سفر مخفضة لذوى الهمم بنسبة 50% بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة بموجب بطاقة التضامن.
 
أولا ـ  منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم.
 
تصرف الهيئة ( كارتا ذكيا) للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الإسبانى والفرنساوى)
 
 للمريض الذى لم يتعد 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ولمرافقه
 
المريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالثانية المكيفة دون المرافق
 
 ثانياـ منح اشتراكات لمكفوفى البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن
 
-يصرف لهم اشتراك واحد لهما ( كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقه
 
ثالثاـ منح تذاكر سفر مخفضة لذوى الهمم بنسبة 50% بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة بموجب بطاقة التضامن.

السكة الحديد

الركوب مجانى

ركوب السكة الحديد

قطارات السكة الحديد


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