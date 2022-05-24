تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات دراسية

كتب: أمنية الموجى

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وذكرت التحريات الأمنية، تورط المتهمة فى إدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- 46 ملف بأسماء راغبى الالتحاق بالأكاديمية- 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالى- 2 حاسب آلى وهاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، واتخاذها مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامها بعقد دورات تدريبية فى مجالات مختلفة –على خلاف الحقيقة- وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من إستقطاب العديد من راغبى الحصول على تلك الشهادات بمقابل مادى تتحصل عليه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف وضبط المذكورة ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى المشار إليه أمكن ضبط (10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- 46 ملف بأسماء راغبى الالتحاق بالأكاديمية- 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالى- 2 حاسب آلى وهاتفى محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع) بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.