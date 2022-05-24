تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقتها لـ 21 يونيو للحكم

كتب: أحمد حسنى - محمد أبو ضيف

قررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر اليوم الثلاثاء تأجيل دعوى الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز، لجلسة 21 يونيو للحكم.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتى يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل. وأصدرت محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ "توأم زينة" عن عامين دراسيين.