بيان أمريكى أوروبى: روسيا أثبتت أنها مورد غير موثوق للطاقة

كتب أحمد عرفة

أكد بيان أمريكى أوروبى، أن روسيا أثبتت أنها مورد غير موثوق للطاقة لأوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأدان البيان الأمريكي الأوروبي، الابتزاز الروسي لأوروبا فيما يتعلق بالطاقة، متابعا: نبذل جهودا لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا، موضحًا أن هناك حاجة ملحة لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية.

وفى وقت سابق، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، أن بلاده لا تسابق الزمن فى عملياتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، مشيرا إلى أن واشنطن وحلف شمال الأطلسى "الناتو" يسعيان إلى أن تبقى الأزمة فى أوكرانيا لا نهاية لها.

وقال باتروشيف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "موسكو تعد توسع البنية التحتية لحلف الناتو في فنلندا والسويد تهديدا مباشرا لأمن روسيا، وأنها ستضطر للرد عليها"، معربا عن قناعته بحصول فنلندا والسويد على العضوية في الناتو رغم اعتراضات بعض الدول.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين قد أعلن فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة وشركاءها لا يعتزمون تقديم مساعدات حقيقية لأوكرانيا، ولن تحصل كييف إلا على 15% مما خصصت واشنطن لمساعدتها.