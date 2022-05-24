اليوم السابع
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بث مباشر.. حصاد ودريس وتعبئة القمح آليًا بمزارع البحوث الزراعية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:47 م
بث مباشر.. حصاد ودريس وتعبئة القمح آليًا بمزارع البحوث الزراعية بكفر الشيخ حصاد القمح
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع استمرار أعمال حصاد القمح بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وبمزارع البحوث الزراعية بكفر الشيخ، والتى تنفذ بطريقة آلية لتوفير الوقت والجهد والمال.
 
قال الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، نعمل جاهدين باستخدام الآلة فى حصاد ودريس القمح، وتعبئته آليا، بدلا من الحصاد اليدوي الذي يأخذ وقتا طويلا إضافة لتوفير الوقت والمال، لأن الحصاد اليدوي يحتاج لأيدٍ عاملة، والأيدي العامل غير متوفرة بالعدد الكافي الذي يكفي حصاد كل الأفدنة المزروعة بالمحافظة.

وأضاف عطوة، أن إنتاج الفدان من القمح يصل متوسطه لـ22 إردبا، وهناك أفدنة تعطي إنتاجية أعلى، وحصاد الفدان بالآلة يستغرق ساعة فقط، والآلة تحصد وتدرسه ثم تفرغ القمح.
 

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