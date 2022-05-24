اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بث مباشر.. اتفرج على البرسيم المزهر اللى هيتعمل تقاوى بكفر الشيخ

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:10 م
بث مباشر.. اتفرج على البرسيم المزهر اللى هيتعمل تقاوى بكفر الشيخ برسيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع، جمال البرسيم الأخضر المزهر بالأبيض، ومنها زهرات ملونة باللون البنى، لإنتاج التقاوي، كما يتم تصديره للخارج، وذلك إنتاج مزارع محطة البحوث الزراعية بسخا فى كفر الشيخ.

وقال الدكتور عبدالكريم سليمان، مدير مركز البحوث سابقاً، إن هناك اهتماما كبيرا بزراعة البرسيم، والذي ننتج منه التقاوي، نتركه بعد عدة حشات، لإنتاج التقاوي، والفدان يعطي ما بين 400 و500 كيلو تقاوي، وهو أعلى إنتاجية على مستوى العالم.

وأضاف سليمان، البرسيم بروتين الحيوان لا يمكن الاستغناء عنه، فيتم الاعتماد عليه طوال موسم الشتاء، وكذلك يتم الاستفادة منه بفصل الصيف بمزارع محطة البحوث الزراعية، وهناك اهتمام من المحطة بإنتاجه، لعظيم فائدته.


كفر الشيخ

محطة البحوث الزراعية بسخا

برسيم

علف حيواني

بروتين

فصل الشتاء

اخبار المحافظات


الموضوعات المتعلقة

مصنع الشهد فى مصر.. تفاصيل ومراحل جمع عسل النحل بقرية الشفاء بالغربية.. الكافور والبرسيم وحبة البركة أشهر الأنواع.. الأسعار تبدأ من 40 جنيها للكيلو.. و90% من شباب القرية يعملون فى المناحل.. صور

الخميس، 10 مارس 2022 07:00 م

البحوث الإسلامية: ضرب المرأة يكون بعود البرسيم أو الريحان أو السواك

السبت، 19 فبراير 2022 07:25 م

"محمود" بياكل أي حاجة حتى النار.. بيحب البرسيم والبيض الني بقشره.. فيديو

الجمعة، 21 يناير 2022 04:03 م

نجاح زراعة علف "البونيكام" بديلا للبرسيم الحجازى بالوادى الجديد.. محصول غنى بالبروتين وموفر للمياه ويعيش فى الأرض 10 سنوات ويناسب كل أنواع التربة والمناخ.. وتنجح زراعته فى المناطق الجبلية بارتفاع 1500 متر

الأحد، 12 سبتمبر 2021 02:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة