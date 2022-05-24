بث مباشر.. اتفرج على البرسيم المزهر اللى هيتعمل تقاوى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، جمال البرسيم الأخضر المزهر بالأبيض، ومنها زهرات ملونة باللون البنى، لإنتاج التقاوي، كما يتم تصديره للخارج، وذلك إنتاج مزارع محطة البحوث الزراعية بسخا فى كفر الشيخ.



وقال الدكتور عبدالكريم سليمان، مدير مركز البحوث سابقاً، إن هناك اهتماما كبيرا بزراعة البرسيم، والذي ننتج منه التقاوي، نتركه بعد عدة حشات، لإنتاج التقاوي، والفدان يعطي ما بين 400 و500 كيلو تقاوي، وهو أعلى إنتاجية على مستوى العالم.

وأضاف سليمان، البرسيم بروتين الحيوان لا يمكن الاستغناء عنه، فيتم الاعتماد عليه طوال موسم الشتاء، وكذلك يتم الاستفادة منه بفصل الصيف بمزارع محطة البحوث الزراعية، وهناك اهتمام من المحطة بإنتاجه، لعظيم فائدته.