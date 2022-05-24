وأضاف بايدن - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه سيبحث اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي "الصراع الوحشى وغير المبرر" فى أوكرانيا، على حد وصفه.

وتابع: "هناك الكثير الذي يمكن لدولنا أن تفعله وستفعله معا، وأنا ملتزم بجعل الشراكة بين الولايات المتحدة والهند من بين أقرب شراكة لدينا على وجه الأرض".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن ومودي على هامش قمة رباعية تعقد في طوكيو، وتضم أيضا رئيس الوزراء الياباني ونظيره الأسترالي.