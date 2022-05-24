بابا الفاتيكان: الحرب فى أوكرانيا منافية للعقل

فاطمة شوقى

وصف البابا فرانسيس الحرب فى أوكرانيا بأنها "منافية للعقل" وطالب خلال لقاء أمس الاثنين مع متطوعى الحماية المدنية الإيطالية بحماية "الحق المقدس" فى السلام.

ورأى البابا أن "كل حرب مؤشر على عجز البشرية في القدرة على الحماية وإنكار لما هو منصوص عليه في الالتزامات الرسمية للأمم المتحدة"، حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان.

وأضاف "لذلك أعلن القديس بوليس السادس في حديثه إلى الأمم المتحدة في عام 1965: لا حرب بعد اليوم، وها نحن نرددها اليوم أمام ما يحدث في أوكرانيا، مشددا على ضرورة "حماية حلم الشعوب بالسلام وحقها فيه".

وكان بابا الفاتيكان علق أمس أيضا على مظاهرات ضد الاجهاص التى اجتاحت روما ، ووجه تحية طويلة لأولئك الذين شاركوا فى تلك المظاهرات والدعوة إلى الحياة قائلا: "أشكركم على التزامكم لصالح الحياة ودفاعًا عن الاستنكاف الضميرى، والذي كثيرًا ما يُحاول الحد من ممارسته".

كما أعرب عن أسفه لأنه "لسوء الحظ ، حدث تغيير في العقلية المشتركة في السنوات الأخيرة ، ونحن اليوم نميل أكثر فأكثر إلى الاعتقاد بأن الحياة هي خير تحت تصرفنا الكامل ، ويمكننا أن نختار التلاعب أو الولادة أو نموت كما يحلو لنا ، كنتيجة وحيدة للاختيار الفردي".

وقال بابا الفاتيكان "لمواجهة هذا الوضع لابد من أن نتذكر أن الحياة هى هبة من الله ، إنها دائما مقدسة ومصونه ولا يمكننا إسكات صوت الضمير".

والجدير بالذكر أن البابا فرانسيس يتجه لزيارة كندا فى الفترة من 24 إلى 29 يوليو القادم، بعد أن تم تأجيلها فى وقت سابق من الشهر الجارى بسبب ألم فى الركبة أجبرته على الاستعانة بكرسى متحرك.