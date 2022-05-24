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انطلاق مبادرة "أزهرنا مستقبلنا" لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية بالأقصر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:04 م
انطلاق مبادرة "أزهرنا مستقبلنا" لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية بالأقصر جانب من الفعلية
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلقت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف مبادرة "أزهرُنا مستقبلنا"، والتي ستنفذ فعالياتها خلال الإجازة الصيفيةِ وبما يتفق مع خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية تحت عنوان (رؤيةِ مصرَ 2030 للتعليمِ)، والتي تستهدف بناءِ الشخصيةِ المتكاملة والتي من شأنها بناء شخصية الطالب الأزهرى في كافة المجالات، وتأتي هذه المبادرة بتوجيه من فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.

ومن جانبه أكد إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والرياضية بالأزهر الشريف، على أن الأنشطة الطلابية بالمعاهد الأزهرية تلعب دورًا هامًا في تأسيس وتكوين شخصية الطالب فيصبح شخصاً مُتعاوناً ومُشاركاً بدلاً من كونه انطوائياً، وتعمل على اكتشاف المواهب المدفونة وتنميها ورفع الكفاءة واللياقة البدنية وتُعدل سلوك الطالب، وتُعزز شعوره بالاستقلال وتحمُّل المسؤولية وتطوير مهارات الاتصال لديه فتجعله يستطيع التعبير عن رأيه واحترام وتقبل وجهة نظر الآخرين.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والرياضية بالأزهر الشريف، فى بيان صحفى، إلى أن الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف تقدمُ لأبنائِها من الطلاب والطالبات أقوى البرامجِ والأنشطةِ الطلابيةِ المتنوعةِ والمفيدة في الإجازةِ الصيفيةِ، هذه الأنشطة التي تخلق جيلًا واعيًا ومستقبلًا أفضل وأن الهدف من إجراء هذه المسابقات " الدينية والعلمية والفنية والرياضية والثقافية" التي ترتقي بمستوى الطالب الأزهرى وتصقل خبراته ومهاراته ومظهره وسماته الشخصية ومعلوماته العامة، وتبعده عن التعصب والعنف ويتقبل الرأي الآخر وينعكس هذا على تنمية مجتمعاتهم وشئون حياتهم، ويقوم على تنفيذ هذه الأنشطة فريق عمل متكامل من كافة العاملين بها.

إنطلاق مبادرة أزهرنا مستقبلنا لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية (1)
إنطلاق مبادرة أزهرنا مستقبلنا لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية (1)

 

إنطلاق مبادرة أزهرنا مستقبلنا لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية (2)
إنطلاق مبادرة أزهرنا مستقبلنا لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية (2)

 

إنطلاق مبادرة أزهرنا مستقبلنا لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية (3)
إنطلاق مبادرة أزهرنا مستقبلنا لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية (3)

 

إنطلاق مبادرة أزهرنا مستقبلنا لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية (4)
إنطلاق مبادرة أزهرنا مستقبلنا لتفعيل الأنشطة بالإجازة الصيفية (4)

 


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