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اليونان: أرسلنا أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:34 م
اليونان: أرسلنا أسلحة جديدة إلى أوكرانيا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس أن اليونان أرسلت أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، وذلك استجابة لطلب أرسله إليه قادة في المعارضة وسياسيين يونانيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الدفاع الوطني اليوناني أن اليونان، مثل جميع الدول الأوروبية، تساعد أوكرانيا بالمعدات الدفاعية حتى تتمكن من حماية نفسها من هجوم من روسيا. يتم توفير المواد الدفاعية من الاحتياطيات التي تمتلكها البلاد، وهذا لا يضعف قدرتها الدفاعية على الإطلاق.

وتابع وزير الدفاع الوطني اليوناني أنه لا يمكن أن تكون اليونان استثناء من بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفعل الشيء نفسه.

 

 


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