اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:24 ص
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اليوم آخر موعد لإعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية للمرحلة الثانية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:00 ص
اليوم آخر موعد لإعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية للمرحلة الثانية انتخابات المنظمات النقابية العمالية
كتبت ـ آية دعبس

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تنتهى وزارة القوى العاملة، اليوم، الثلاثاء، من إعلان أسماء المرشحين  لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022/2026 - استكمالاً للمرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .
 
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إنه من المقرر أن يتم تلقى غدا الأربعاء الطعون على الأسماء ، وسوف يتم البت في الطعون 26 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك  تحت إشراف قضائي كامل ،  ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .
 
ويتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية  ، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، عملية إعلان أسماء المرشحين.
 
 

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