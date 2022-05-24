اليوم السابع
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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق نشب داخل مخزن فى عين شمس

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:17 م
النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق نشب داخل مخزن فى عين شمس حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة عين شمس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مخزن ومحل تجاري لبيان سبب نشوب النيران الحقيقى، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
 
تمكن رجال الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق داخل مخزن ومحل تجاري فى منطقة عين شمس ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وامتد لمحل مجاور فى منطقة عين شمس  ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

حريق مخزن

عين شمس

اخبار الحوادث

امن القاهرة

سيارات الإطفاء


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