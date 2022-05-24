المفوضية الأوروبية: فرض حظر شامل وفوري على إمدادات النفط الروسية لا يمكن تحقيقه

كتب أحمد عرفة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن فرض حظر شامل وفوري على إمدادات النفط الروسية لا يمكن تحقيقه، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي سيساعد موسكو على تحقيق إيرادات إضافية، موضحة أنه إذا وافق الاتحاد الأوروبي على حظر توريد النفط الروسي، فإن روسيا من المحتمل أن تكون قادرة على نقل النفط إلى السوق العالمية، حيث سترتفع الأسعار، وتحصل على مبلغ كبير مقابل ذلك.

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن أوروبا ستتخلى تماما عن الطاقة من روسيا بمرور الوقت.