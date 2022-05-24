المشدد 5 سنوات لعاطل لإحداثه عاهة مستديمة لسباك فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إحداث جرح عمدًا تسبب في عاهة مستديمة لسباك في المرج، بسبب خلاف بينهما على مقعد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم احدث بالمجنى عليه جرح قطعى، أدى إلى حدوث عاهة عمدًا، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما فى منطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من المجني عليه بنشوب مشاجرة مع المتهم وعلي أثرها أصابه بعاهة مستديمة يستحيل شفائه.

بعمل للتحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما علي مقعد أثناء تواجد المجني عليه في مقهي ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورات إلى تشابك بالأيدى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.