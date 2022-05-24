المستشار الألمانى يتفقد قوات حفظ السلام الألمانية فى النيجر

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أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز بدور جنود بلاده في النيجر المشاركين في جهود مكافحة الإرهاب وتأمين السلام في منطقة الساحل الإفريقي التي تعاني من تحديات أمنية متصاعدة.

وقال أولاف شولتز عبر حساب المستشارية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يقوم الجيش الألماني بأمر غير عادي في ظل ظروف صعبة للغاية".

وتوجه المستشار الألماني إلى النيجر في زيارة عمل، حيث يلتقي رئيس النيجر محمد بازوم، في إطار جولة إفريقية لزيارة السنغال والنيجر وجنوب إفريقيا، وتركز الجولة على الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء وكورونا، وتغير المناخ والتعاون الاقتصادي وتعزيز الديمقراطيات في أفريقيا.

يذكر أن القوات الألمانية وقوامها 200 جندي في النيجر، تدرب نظيرتها في النيجر على مكافحة الإرهاب ضمن مهمة "غزال" - التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي- والتي تنتهي مهامها بنهاية العام الجاري، فيما ترغب ألمانيا في تمديد بقائها بعد الحصول على تفويض من النيجر، ومن المقرر أن يواصل الجيش الألماني المشاركة في مهمة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة في مالي، وقد رفع البرلمان الحد الأقصى لعدد القوات المشاركة في المهمة إلى 1400 جندي.

وكان رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي ورئيس السنغال ماكي سال والمستشار الألماني أولاف شولتز قد أعربا الأحد عن الرغبة في الإرتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، وقال رئيس الاتحاد الافريقي ماكي سال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أقدر لقائي اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتز الذي يحل في زيارة رسمية للسنغال، حيث تحافظ البلدان على علاقات صداقة وتعاون متينة وموثوقة وقررنا الارتقاء بها إلى مستوى أعلى".