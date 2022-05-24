المرور: كاميرات مراقبة لرصد الزحام بعد إغلاق مطلع المقطم باتجاه صلاح سالم

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط تحويلات مرورية، أجريت بعد غلق مطلع المقطم للمتجه إلى محور صلاح سالم لمدة 3 شهور، منعا للزحام وسط انتشار الخدمات المرورية لرصد اى معوقات مرورية سواء حوادث أو أعطال للمركبات.

وعينت إدارة المرور، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءً من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولاً إلى ميدان الفاروق ذهاباً وإياباً، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الصاعد بالوصلة المشار إليها لتأمين حركة المركبات وتستمر تلك الأعمال مدة ثلاثة أشهر.



وأجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلة مرورية منعا لزحام السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال، وهى:

- الإتجاه القادم من مناطق شارع 9/10 ميدان الحمد يسلك الطريق الصاعد حتى ميدان الفاروق فيساراً إتجاه الهضبة الوسطى فمنزل المقطم على طريق الأوتوستراد (المجزر الألى).

- إرشاد المركبات بشارع 9/10 إلى منزل ومطلع المقطم على محور الشهيد، ومحور سميرة موسى، ومحور عمر سليمان للمتجه إلى مناطق شرق القاهرة.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.