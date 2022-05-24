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المدعية العامة الأوكرانية: هناك إمكانية إجراء عملية تبادل لعسكري روسي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:13 م
المدعية العامة الأوكرانية: هناك إمكانية إجراء عملية تبادل لعسكري روسي أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، الثلاثاء، إمكانية إجراء عملية تبادل للجندي الروسي فاديم شيشيمارين، والذي حكم عليه في كييف بالسجن مدى الحياة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المدعية العامة الأوكرانية، أنه قد يكون السيناريو الخاص بنا لتطوير الأحداث مختلفا.. لقد قلت إنه يمكن تبادله كشخص بعد صدور حكم قضائى.

ولفتت المدعية العامة الأوكرانية، إلى أنه من الناحية الفنية، هذا ممكن، متابعة: لا أريد الخوض في تفاصيل عمليات التبادل، هذه هي السياسة والدبلوماسية.

 


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