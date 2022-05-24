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اللجنة العليا للحج: القانون الجديد يستهدف الحفاظ على الحجاج المصريين

الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:21 م
اللجنة العليا للحج: القانون الجديد يستهدف الحفاظ على الحجاج المصريين موسم الحج - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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رد هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، قائلا: "وجود قانون لتنظيم الحج يؤدي إلى حدوث حالة تناغم بين الجهات المنظمة للحج". 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "قبل القانون المنظم كان هناك 3 جهات تنظم الحج وهم وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة وزارة  السياحة تنظم الحج السياحي ووزارة التضامن تنظم حج الجمعيات".
 
وتابع: "يستهدف القانون الحفاظ على الحاج المصري كي يسافر عبر قناة شرعية وتواجد جهة مسئولة عنه طوال أداء مناسك فريضة الحج".

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