الكشف على 1100 حالة بقافلة طبية مجانية لصحة الإسماعيلية بالبعالوة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات بمركز شباب البعالوة، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، على مدار يومى 23 و24 مايو الجاري، بأشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة المحافظة، وتم الكشف على 1100 حالة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أن قافلة "قرية البعالوة" بالتل الكبير شملت 6 تخصصات طبية هى "الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة"، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجانى، وفريق للتثقيف الصحي والتوعية.

وقال الدكتور علي حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدمتها المتكاملة في جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة في جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى والعزب التابعة لكل الإدارات، خاصة الأماكن التى بها تطوير في المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة متميزة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بينما أكدت الدكتورة بثينة بركات، مديرة إدارة القوافل الطبية بصحة الإسماعيلية، الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل لـ1100 حالة، مؤكدة أن اختيار قرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، نظرًا للكثافة السكانية الكبير في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأشارت الدكتورة بثينة، أن القافلة تأتى ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "ضمن مبادرة حياة كريمة" للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.



قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية



قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية



قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية



قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية



قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية



قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية



قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية



قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية