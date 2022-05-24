اليوم السابع
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القومى لذوى الإعاقة: التوعية المجتمعية بقضايا الإعاقة ضرورة ملحة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:34 م
القومى لذوى الإعاقة: التوعية المجتمعية بقضايا الإعاقة ضرورة ملحة الدكتورة إيمان كريم خلال لقاء الفريق مهاب مميش
كتب محمود راغب

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أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن توعية المجتمع والأسرة بقضايا الإعاقة فى جميع المجالات بصفة عامة تمثل إشكالية ضرورية وملحة حملها المجلس على عاتقة، لاسيما التوعية بالمبادرات القومية الصحية، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الإعاقات المختلفة من سن يوم حتى 8 سنوات، والإجراءات المتخذة فى سبيل ذلك.
 
 
جاء ذلك خلال لقائها بالفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية بقصر عابدين أمس، وبحضور الدكتورة ياسمين مطر خبير التدخل المبكر، ومحمد عبد الوهاب مدير مكتب المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
 
وقالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه المبادرة هدفها الوصول إلى مجتمع يتمتع بحياة صحية أفضل، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الكشف المبكر عن الإعاقات المختلفة، والتدخل المبكر في حالة وجود إعاقة والعمل على توفير العلاج الملائم، لافتة إلى أن  القيادة السياسة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، ولا تدخر أى جهد فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.

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