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العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي تسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2008

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:08 م
العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي تسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2008 النفط
كتب أحمد عرفة

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سجلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي عند التسوية أعلى مستوى منذ أغسطس 2008، فى ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف أن بلاده لا تسابق الزمن فى عملياتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، مشيرا إلى أن واشنطن وحلف شمال الأطلسى "ناتو" يسعيان إلى أن تبقى الأزمة فى أوكرانيا لا نهاية لها.

 

وقال باتروشيف - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "موسكو تعد توسع البنية التحتية لحلف الناتو في فنلندا والسويد تهديدا مباشرا لأمن روسيا، وأنها ستضطر للرد عليها".. معربا عن قناعته بحصول فنلندا والسويد على العضوية في الناتو رغم اعتراضات بعض الدول.

 

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وشركاءها لا يعتزمون تقديم مساعدات حقيقية لأوكرانيا، ولن تحصل كييف إلا على 15% مما خصصت واشنطن لمساعدتها.

 

 

 


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