العربية ولّعت وسط الشارع.. السيطرة على حريق فى سيارة نظافة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

رصدت عدسة اليوم السابع حادث اشتعال النيران فى إحدى السيارات التابعة لشركة القمامة بالإسكندرية على كورنيش الإسكندرية دون إصابات.



وكانت الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد باتشعال سيارة فى منطقة سيدى جابر أثناء توجه سيارة جمع مخلفات لاستكمال أعمالها بنطاق قطاع سابا باشا دائرة حي شرق حدث بها اشتعال ذاتي للنيران بكوبرى سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية.



وعلى الفور توجهت إدارة الحماية المدينة والإسعاف وجرت السيطرة على الحريق.



وأكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة، أن الاشتعال شمل الكابينه والجزء الخلفي للسيارة، وأن السائق مصاب بكدمات بسيطة وحالته مطمئنة، وأنه جاري استكمال باقي الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحريق.















