اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العربية ولّعت وسط الشارع.. السيطرة على حريق فى سيارة نظافة بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 04:39 م
العربية ولّعت وسط الشارع.. السيطرة على حريق فى سيارة نظافة بالإسكندرية.. صور السيارة المحترقة
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع حادث اشتعال النيران فى إحدى السيارات التابعة لشركة القمامة بالإسكندرية على كورنيش الإسكندرية دون إصابات.

وكانت الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد باتشعال سيارة فى منطقة سيدى جابر أثناء توجه سيارة جمع مخلفات لاستكمال أعمالها بنطاق قطاع سابا باشا دائرة حي شرق حدث بها اشتعال ذاتي للنيران بكوبرى سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية.

وعلى الفور توجهت إدارة الحماية المدينة والإسعاف وجرت السيطرة على الحريق.

وأكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة، أن الاشتعال شمل الكابينه والجزء الخلفي للسيارة، وأن السائق مصاب بكدمات بسيطة وحالته مطمئنة، وأنه جاري استكمال باقي الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحريق.

السيارة-المحترقة--(1)
 

 

السيارة-المحترقة--(3)
 

 

جانب-من-الحريق-(1)
 

 

جانب-من-الحريق-(2)
 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

حريق سيدى جابر

اخبار المحافظات

سيارة نظافة

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة