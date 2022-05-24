وعلى صعيد متصل، تتواصل تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي بسبب العاصفة الترابية، وقال مدير إعلام المطار أحمد هوشياو، في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "إدارة المطار قامت بتعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل منذ الساعة 7 صباحا، ولا يمكن تحديد وقت زمني لاستئناف الرحلات بسبب التقلبات الجوية السريعة ".

كان مطار بغداد الدولي قد أعلن أمس الاثنين عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، بعد توقفها بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد.