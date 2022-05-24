العثور على جثة شاب فى حال تعفن بنهر النيل فى سوهاج

فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة مريض نفسى من نهر النيل عثر عليها فى حالة تعفن وبها إصابات بالرأس والأذن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا، يفيد بعثور الأهالى على جثة طافية بنهر النيل بناحية قرية شطورة دائرة المركز وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.



بالفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد موسى القاضى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بالعثور علي جثة طافية بنهر النيل دائرة مركز طهطا تم إنتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري وتبين أنها ط ص ع ح 41 سنة لا يعمل ويقيم بذات الناحية ويرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين أنها فـي حالة تعفن رمي ووجود جرحين قطعيين بالرأس من الخلف وأعلي الأذن اليسري، أخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.



وبسؤال والدته وشقيقه يقيمان بذات الناحية بأن المذكور ترك المنزل ومعتاد الغياب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسه " وأضافا بأنه يعاني من مرض نفسي وتنتابه حالات تشنجات قد عزي إليها سبب سقوطه وإصابته واستبعدا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.