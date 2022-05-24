العبودية مسئولية.. عجوز برازيلية ترعى عائلة ثرية لـ72 عاما دون أجر وترفض الحرية

فاطمة شوقى

عملت دونا ماريا، امرأة برازيلية تبلغ من العمر 85 عاما، حوالى 72 عاما لدى عائلة برازيلية وخدمت 3 أجيال متتالية من الأب إلى الابن دون الحصول على راتب، إلا أن هيئة تفتيش العمل فى ريو دى جانيرو استطاعت إنقاذها من أيدى تلك العائلة.

وقالت صحيفة "الباييس" الاوروجوية إن ألكسندر ليرا ، مفتش العمل، الذي أنقذها بعد 72 عامًا من الخدمة بدون راتب أو إجازة إن "لم يسبق فى البرازيل اكتشاف مثل هذه الحالة الطويلة من العبودية المعاصرة".

وأشار ليرا أنه عندما أبلغ ماريا أنها لن تعود إلى تلك العائلة التى عاشت معها منذ أن كانت مراهقة تبلغ من العمر 13 عامًا، قالت "انا لم أفهم شئ، فيجب ان اعود لكى أطعم السيدة يون ، ويجب أن اعتنى بها"، مضيفا "فهى لا تزال تشعر بالمسئولية تجاه هذه العائلة الاستغلالية".

وقال ليرا إنه لمدة 72 عاما لم يك لدى ماريا أصدقاء أو أطفال أو زوج، ولم تك تعرف أى شئ عن حقوق العمل، وكانت تنام على أريكة فى منتصف الممر أمام غرفة صاحب المنزل"، مشيرا إلى أن العائلة مدينة لمارايا بمبلغ حوالى 300 ألف دولار"، وقالت العائلة البرازيلية إن ماريا تعتبر فردا من العائلة.

ويؤكد ليرا "تم إنقاذ سبع عاملات منازل مستعبدات أخريات في مدينة ريو، مشيرا إلى أن الأخصائي الاجتماعي تاياني موتا ، 33 عامًا، عالج ضحايا آخرين تعرضوا لعقود من العبودية قبل أسر ثرية ومحترمة على ما يبدو.

ويعتبر هذا جزء من مشروع العمل المتكامل ، الذي أنشأته وزارة العمل العامة في ريو دي جانيرو وكاريتاس عندما أدركوا أن إنقاذهم لم يكن كافياً. أولاً ، يركزون على تقليل الضرر الناجم عن صدمة الانفصال. ثم يساعدونهم في بناء حياة مستقلة.

وقال الأخصائي الاجتماعي: "على مر السنين ، تم إلغاء هؤلاء النساء تمامًا. "تتمحور حياته كلها حول مصالح الأسرة التى يعملون لديها وعندما يجلسون أمام التلفزيون ، فإنهم يشاهدون برامجهم المفضلة. يشمل العلاج إيماءات بسيطة مثل الخروج لتناول الآيس كريم واختيار النكهة".

واحتفلت البرازيل بالذكرى الـ 134 لإلغاء الرق والعبودية ، وتم التوقيع على القانون الذهبي من قبل الأميرة إيزابيل في عام 1888 في قصر ريو دي جانيرو.