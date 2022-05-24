الصحة تكشف إجراءات الوقاية من مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الإجراءات التى تضمن الوقاية من فيروس جدرى القرود وتضمنت:
1- لا توجد أي إجراءات استثنائية فيما يخص المرض حتى الآن، ويتم تقييم الوضع الوبائي للمرض بصفة دورية، طبقا لدراسة تقييم المخاطر والوضع الوبائي العالمي
2- الترصد النشط للمرض ونشر تعريف الحالة بالمنشآت الصحية
3- الإبلاغ الفوري في حالة الاشتباه في حالة مرضية تستوفي تعريف الحالة
4- عند الاشتباه في حالة مرضية بجدري القرود يتم عزلها فورا
5- الالتزام التام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية وتشمل:
• غسل الأيدي
• ارتداء كافة أدوات الوقاية الشخصية أحادية الاستخدام (قفازات - ماسك - واقي الوجه – النظارات الطبية - العباءات الطبية.
• التنظيف والتطهير
• التعامل السليم مع ملاءات الأسرة
• التخلص الآمن من النفايات الطبية
6- متابعة المخالطين للحالة المشتبهة أو المؤكدة مع المتابعة الصحية المستمرة لمدة 3 أسابيع.
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