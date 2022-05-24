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الصحة تكشف إجراءات الوقاية من مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:36 ص
الصحة تكشف إجراءات الوقاية من مرض جدرى القرود.. اعرف التفاصيل جدري القرود - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الإجراءات التى تضمن الوقاية من فيروس جدرى القرود وتضمنت:
 
1- لا توجد أي إجراءات استثنائية فيما يخص المرض حتى الآن، ويتم تقييم الوضع الوبائي للمرض بصفة دورية، طبقا لدراسة تقييم المخاطر والوضع الوبائي العالمي
 
2- الترصد النشط للمرض ونشر تعريف الحالة بالمنشآت الصحية
 
3- الإبلاغ الفوري في حالة الاشتباه في حالة مرضية تستوفي تعريف الحالة
 
4- عند الاشتباه في حالة مرضية بجدري القرود يتم عزلها فورا
 
5- الالتزام التام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية وتشمل:
 
• غسل الأيدي
 
• ارتداء كافة أدوات الوقاية الشخصية أحادية الاستخدام (قفازات - ماسك - واقي الوجه – النظارات الطبية - العباءات الطبية.
 
• التنظيف والتطهير
 
• التعامل السليم مع ملاءات الأسرة
 
• التخلص الآمن من النفايات الطبية
 
6- متابعة المخالطين للحالة المشتبهة أو المؤكدة مع المتابعة الصحية المستمرة لمدة 3 أسابيع.
 
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الصحة

جدرى القرود

غسيل اليد

ارشادات الصحة


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