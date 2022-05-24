الشرطة تمكن سيدة من تنفيذ قرار ضم حضانة أطفالها

كتب محمود عبد الراضى - كريم صبحي

نشرت سيدة على مواقع التواصل الإجتماعى استغاثة تضررت خلالها من زوجها السابق لرفضه تمكينها من رؤية أنجالها بالتواطؤ مع مدير المدرسة الخاصة بهم رغم حصولها على حكم قضائى بضم حضانتهم.

وبالفحص تبين أن السيدة أقامت دعوى قضائية لضم أبنائها عقب انفصالها من والدهم وصدور قرار لصالحها بحضانة أولادها القُصر (حضانة صغير)، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لترك الزوج محل إقامته بمحافظة أسيوط والانتقال للإقامة بمحافظة القاهرة رفقة أبنائه، ولدى ترددها على المدرسة الخاصة بأبنائها لرؤيتهم قام مدير المدرسة بالاتصال بطليقها والذى رفض طلبها، فقامت بتحرير محضر ضد طليقها لتعمده عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحها، وقيامه بإيداع أبنائه بإحدى دور رعاية الأيتام بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحها بحضانة أولادها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.