السجن 10 سنوات لمتهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

كتب أحمد حسني وأسماء شلبى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، لتكوينهما جماعة إجرامية فى تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة إلى إيطاليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

و كشف أمر الاحالة قيام المتهمين وأخرون مجهولون ، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادى مبالغ مالية من 4 من المجنى عليهم، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللا عبرالدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصصة له وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع وطنى ومن شأنها تهديد حياة المجنى عليهم.

وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين وأخرون مجهولون بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مادى.